Boca Juniors se vuelve loco y va por extécnico del Chelsea y Juventus

Tras la no renovación del técnico Guillermo Barros-Schelotto con el club Boca Juniors, la directiva 'xeneize' ya se encuentra en la búsqueda incesante de aquella persona que tomará el cargo de cara a la siguiente temporada. Se vienen manejando nombres tanto de nuestro continente como de Europa, justamente uno de los que ha sonado en las últimas horas y que ha sorprendido a todos es el del ex entrenador de Chelsea y Juventus, Antonio Conte.

Según fuentes allegadas a los altos mandos del cuadro argentino, se le preguntó a Conte si había posibilidades de que pueda vivir en Argentina el siguiente año, a lo cual Antonio contestó que no tiene pensado ni siquiera vivir en Sudamérica.

El DT italiano conoce muy bien a uno de los jugadores de la casa 'xeneize', se trata de Carlos Tévez a quien dirigió en la temporada 2013-2014 en la Juventus, conquistando un Scudetto.

Conte suena también como una posibilidad para asumir Manchester United tras la salida de José Mourinho. Lo que más atrae del entrenador es que al estar sin equipo, no habría un pago de traspaso, sin embargo, lo que no convence es que no habría mucha diferencia entre él y el criticado estilo de juego de 'Mou'.

