Boca Juniors pedirá cambio de horario de la Libertadores por los judíos

No, no es una broma, Boca Juniors pedirá que el horario de la final de la Copa Libertadores sea modificado debido a la comunidad judía (que tiene mucha importancia en tienda 'Xeneize'). El presidente, Daniel Angelici, ha afirmado que tomará cartas en el asunto, pues no está de acuerdo con la decisión de Conmebol de que la final se juegue sábado a las 4:00 pm (hora de Argentina).

Cambio de horario obligatorio

"Boca no está de acuerdo con jugar un sábado, somos muy respetuosos de la comunidad judía. Tenemos muchísimos socios que vienen acompañando a Boca. Fuimos el primer club en poner un puesto kosher". La fiesta de los judíos finaliza aproximadamente a las 7:00 pm (hora de Argentina) y pedirán que se juegue después de dicha celebración.

Hablará con D'Onofrio

Además, afirmó que hablará con el presidente de River Plate para revertir dicha situación que ha generado malestar en ambos clubes: "Voy a hablar con Rodolfo, no sé por qué no jugamos el 7. Si va a ser el sábado voy a hablar para que sea después de las 21 para que pueda venir la colectividad judía".

Cabe destacar que Boca Juniors ya ha jugado partidos durante dicha festividad, como ocurrió ante Rosario Central (se disputó a las 5:15 pm hora de Argentina).

