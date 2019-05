Boca Juniors quiere romper el mercado sudamericano y fichar a italiano campeón del mundo

El mediocampista italiano Daniele De Rossi anunció su salida de la Roma, club el cual estuvo por 18 temporadas. El futbolista ahora deberá buscar un nuevo destino y se le ha vincula con nada menos que Boca Juniors.

Y es que Daniele De Rossi ha señalado en varias oportunidades su deseo de jugar algún día en el conjunto argentino y podría cumplir su sueño. Además, el director deportivo del cuadro xeneize es Nicolás Burdisso, su excompañero en el cuadro romano.

"Daniele es un amigo mío, me han preguntado mucho estos días. Hablé mucho con él, este tipo de jugadores tiene las puertas abiertas. No soy yo el que los tiene que ir a buscar, más allá de que yo tenga una relación de los años que pasamos en la Roma, que fueron muchos. Es un momento que está metabolizando su salida de la Roma y no hay que molestarlo", dijo Nicolás Burdisso.

El exfutbolista argentino añadió que habló con Daniele De Rossi y aseguró que podría vestir la camiseta de Boca Juniors, pero no confirma nada. "Hablé con él hace unas semanas y es un momento justo para valorar su situación. Sé que él siempre se sintió identificado con la manera de vivir el fútbol de Boca. Se verá, es una decisión que pasa por él".

"Yo creo que vendría. No abro ninguna puerta, es un deseo más que una realidad. Creo que Boca invita a cualquier jugador a venir".

"Son jugadores que uno mira por sí solo. Cada jugador y cada posición es individual. Están los jugadores que son tácticos y se pueden amoldar a las situaciones sobre todo un equipo tan táctico como el que tenemos hoy, y otros que son más físicos, técnicos y talentosos. Cada caso hay que verlo y analizar si es compatible y si puede funcionar con lo que tenemos hoy. Igualmente, yo tengo que pensar en lo mejor para Boca y no para mí o para el jugador", finalizó.

