Boca Juniors: Mino Raiola, agente de Zlatan Ibrahimovic, lanza contundente respuesta sobre posible fichaje al 'Xeneize'

En las últimas horas, Zlatan Ibrahimovic fue el nombre más mencionado en Boca Juniors. Desde el portal de Todo Noticias, se vinculó al jugador sueco que actualmente está en Los Angeles Galaxy, con el conjunto 'Xeneize'. Por ello, Mino Raiola, agente del jugador, lanzó un fuerte y claro mensaje a través de sus redes sociales.

"Yo nunca ofrecí a Zlatan Ibrahimovic a Boca ni a ningún otro", indicó Mino Raiola a través de sus redes sociales, culminando así con los rumores de un posible acercamiento del 10 de Los Angeles Galaxy al club 'xeneize'.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews