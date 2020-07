Mauro Zárate ha devuelto la tranquilidad a todos los hinchas de Boca Juniors que temían que el delantero decidiera aceptar algunas de la ofertas que tuvo en las últimas horas. El jugador nunca cerró el canal del diálogo con los directivos xeneizes y este miércoles, en pocos minutos, decidió extender su relación con el cuadro azul y oro, pensando en retomar la Copa Libertadores.

Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez y Marcelo ‘Chelo’ Delgado se han encargado de mantener el contacto con el delantero, de 33 años, quien ni siquiera ha tenido que salir de su casa para extender su vínculo.

Una breve charla previa con Miguel Ángel Russo fue suficiente para que el delantero haya elegido extender su permanencia en la ‘Bombonera’ por un año y con la posibilidad que este se pueda alargar hasta diciembre del 2021. El jugador tiene puesto sus objetivos en retomar la Copa Libertadores suspendida por la pandemia de coronavirus.

Zárate ha regresado a los entrenamientos virtuales con el resto del grupo, que es monitorieado vía Zoom por los asistentes de Miguel Ángel Russo. “Hice lo que quería, lo que sentía. Ya están todos los documentos para firmarlos, está todo listo. Nunca pensé que no iba a continuar en Boca Juniors , porque siempre lo sentía. Capaz uno escuchaba algo de otro lado, para ir a otro club de otro país, pero no me llenaba eso. Me daba cuenta de que lo que quería era seguir”, contó para TyC Sports.

‘Me siento en deuda’

Mauro Zárate, con un pasar importante por Europa, ha reconocido la jerarquía de Boca Juniors. “Siento que triunfar en Boca es el desafío más grande de mi carrera. Desde el primer día que llegué fue mi objetivo. Me gustaría tener un nivel más alto, el cual yo conozco y sé que puedo jugar. Por momentos lo tuve y la gente lo vio, pero por momentos no. Me siento en deuda con el hincha, pero no me pone nervioso. La gente no me pone presión, yo me la pongo”, resumió.

