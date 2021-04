Lucas Torreira confirmó lo que era un secreto a voces: quiere ponerse la camiseta de Boca Juniors. El volante, cedido en Atlético de Madrid por Arsenal, está dispuesto a mudarse a Argentina y jugar en La Bombonera, estadio con el que sueña desde siempre y hasta ahora no tuvo oportunidad de conocer.

El ‘charrúa’ dejó la capital de España y retornó a su país para acompañar a su familia, tras el fallecimiento de su madre por causa del coronavirus. Entonces, en medio de un momento personal muy delicado, el seleccionado no dudó en manifestar que “no quiero jugar más en Europa, me quiero ir a Boca”.

“La noche que falleció mi mamá, a las 4 y 15 de la mañana me llamaron y una de las primeras personas a las que le comuniqué la noticia fue a mi representante. Apenas le comuniqué eso, le dije: ‘Pablo, yo no quiero jugar más en Europa, me quiero venir para Boca’”, reveló el ex de los ‘Gunners’.

Además, Torreira confesó que dialogó con su padre, quien le pidió que vuelva a Sudamérica para ponerse la elástica ‘azul y oro’. “Mi papá, emocionado, me dijo entre lágrimas que era el momento de jugar en Boca”, agregó en una entrevista concedida al programa ESPN F90, a través de la cadena internacional.

En la misma línea, el ‘charrúa’ indicó que su momento deportivo tampoco es el esperado. “Me dolió mucho la decisión de Arsenal al dejarme ir, por todo lo que hice por el club. En el Atlético no estoy jugando como quiero y eso me duele, porque soy un jugador que vive del juego y mi estado de ánimo depende de cómo me va en la cancha”, sostuvo.

Así, el plan de Torreira cambió totalmente. El medio defensivo planeó seguir un tiempo breve en Europa y luego hacer todo lo posible para fichar por Boca. “Mi intención nunca fue ir a los 35 o 37 años. Yo quiero competir”, comentó Lucas, aunque la situación contractual puede complicar una operación.

El volante tiene contrato con los ‘Gunners’ hasta junio del 2023 y las demandas de los londinenses pueden estar fuera del alcanzar de los Xeneizes. “Todo depende de Arsenal y de cómo se comuniquen los clubes (…) Si bien va a ser complicado, ojalá se dé y seguramente sea un año en préstamo, porque tengo dos de contrato. Si Boca me quiere, me tiene que comprar y no sé cuántos millones estoy valiendo, pero para Boca seguramente serán muchos”, cerró.