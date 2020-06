El periplo de Lucas Biglia en Italia parece haber llegado a su fin. Después de seis temporadas -las últimas tres en AC Milan- es muy posible que regrese al fútbol argentino. Medios italianos señalan que el representante del jugador ya fue contactado por Boca Juniors.

La idea de regresar a Argentina ya ha rondado por la cabeza del ex jugador de Lazio. Semanas atrás dio a conocer que ya mantuvo comunicación con algunos clubes. “No le cierro la puerta a nadie, agradezco que me llamen. Decidiremos qué es lo mejor para mi y mi familia. Quiero seguir jugando. Estoy escuchando llamados que he tenido. Se me termina contrato. Algunos llamados son argentinos”, señaló para Club Octubre.

El año pasado también sonó bastante fuerte el nombre del volante en Boca Juniors. Enzo Montepaone, representante del futbolista, confirmó que se habían contactado con él para preguntar por su representado. Sin embargo, días después Nicolas Burdisso, en aquel entonces manager del club, desechó dicha posibilidad.

Lo mandaron de regreso: Tevez intentó jugar golf y terminó desilusionado

Carlos Tevez se vio obligado a cambiar los planes que tenía para este martes durante la pandemia de COVID-19 El atacante argentino de Boca Juniors quiso practicar golf y distraer la mente luego de meses de aislamiento social obligatorio, pero tuvo que quedarse con las ganas.

El popular ‘Apache’ recorrió más de 100 kilómetros desde Maipú —donde pasa cuarentena— a Tandil, localidad argentina que se encuentra en proceso de desconfinamiento progresivo en plena emergencia y permite algunas actividades deportivas al aire libre bajo medidas preventivas; sin embargo, se le negó el acceso al lugar por su residencia en otra dirección.