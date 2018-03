Boca Juniors: delantero es denunciado por violencia de género

Si a inicios de año los colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona estuvieron envueltos en un escándalo que incluyó drogas, sexo y violencia, ahora es otro jugador de Boca Juniors quien está en serios aprietos con la justicia argentina.

Se trata del delantero Walter Bou, quien ha sido denunciado por agredir físicamente a dos mujeres y un hombre. El hecho ocurrió en Concordia, su ciudad natal. Según narró la empresaria Griselda Jaluf, propietaria de un centro vacacional situado en Villa Zorraquín, el jugador 'xeneise' participó en la golpiza que le propinaron a ella, su esposo y su hija.

"El tema fue por los ruidos constantes y las fiestas que ellos hacían en cualquier momento de la semana. Tuve muchas quejas de colegas dueños de complejos por constantes fiestas fuera de horario, líos, música y cornetas de la que se utilizan en la cancha", relató.

Tendrá que responder ante la justicia

Cansada de eso, Griselda Jaluf se dirigió hasta la vivienda de Walter Bou para pedirles que bajen la música, pero los ánimos se fueron caldeando: "Salieron la suegra, el suegro y la mujer de Walter a emprendernos a puñetazos a mí y mi hija", afirmó la dueña del centro campestre.

"A mi marido lo sujetó Walter Bou, Antonio Ibarrola, que es el suegro, y un primo que oficia de seguridad de Walter. Eso lo hicieron para que no nos defendamos mientras las mujeres de ellos nos golpeaban. Nos lastimaron y ya hice la denuncia por violencia y voy a demandar por violencia de género también porque me insultaron llamándome prostituta. Yo soy una empresaria, no trabajo en la calle", aseveró la víctima.

Griselda Jaluf es propietaria de un centro vacacional en Concordia.