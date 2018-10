Bernardeschi revela qué le dijo a Cristiano cuando lloró por expulsión

En la primera jornada de la Champions League, Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista cuando sufrió una expulsión ante Valencia al minuto 28 del partido, que lo hizo romper en llanto por haber considerado la acción como injusta. Pero hubo un hombre que apareció en las fotos al lado del portugués cuando comenzó a llorar: Federico Bernardeschi.

El extremo de la Juventus habló de Cristiano Ronaldo y lo elogió por su aporte al club: "A Cristiano como jugador le conoce todo el mundo. Siempre le he considerado el mejor del mundo, le prefiero a Messi. Lo que descubrí es que él también es excepcional. Transmite su positividad a todo el entorno. La Juventus en términos de mentalidad ganadora ya era excepcional pero la llegada de Cristiano trajo algo más", confesó.

Por supuesto, no podía dejar de hablar de aquella expulsión y dijo lo siguiente: "Basta con pensar en la expulsión en Valencia. Que haya ganado cinco Balones de Oro, cinco Champions y mucho más y llore porque fue expulsado dice mucho sobre su pasión. Le dije que se callara, que es el más fuerte del mundo, porque no quería verlo llorar. No se merecía la expulsión." explicó Bernardeschi.

Finalmente, concluyó con esta reflexión: "Tener a Ronaldo cerca es un ejemplo. Tienes que ser inteligente, estás entrenando con el mejor del mundo. Debes ver como entrena y tratar de robar algunos detalles para hacerlos tuyos," sentenció.

LEE ADEMÁS