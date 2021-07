La selección peruana eliminó en cuartos de final a Paraguay por penales, tras igualar 3-3 en los 90 minutos. Sin embargo, luego del partido, su entrenador, Eduardo Berizzo dio su opinión acerca del encuentro entre peruanos y paraguayos

“Si de algo puedo sentirme orgulloso es de la fuerza que tuvo el plantel. Los penales no premian el esfuerzo que hicieron los jugadores. Me quedó con lo positivo, jugamos un buen primer tiempo, y supimos jugar con un hombre menos. En el segundo tiempo estuvimos con 10 hombres y le pasamos por encima al rival. No tuvimos desgaste físico”, expresó el entrenado.

“Si metíamos la última de Julio Enciso hubiésemos premiado. Decirle a mis jugadores que me siento orgulloso y seguiremos haciéndonos fuertes”, agregó.

Recordemos que Perú a semifinales por segunda vez consecutiva en la Copa América. Enfrentará a Brasil el lunes 5 de julio a partir de las 6:00 de la tarde (hora peruana).

