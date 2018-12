Benedetto y su pensar de la final en Madrid

Darío Benedetto se mostró decepcionado por tener que definir la Copa Libertadores de América en el Estadio Bernabéu y aclaró que los jugadores de Boca Juniors preferían hacerlo en la cancha de River Plate: "Si no hubiéramos querido jugar, no hubiéramos ido", apuntó.

Por primera vez desde su llegada a Madrid, Boca se entrenó en el mediodía de este jueves en España. El predio de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas fue el lugar elegido para la práctica del equipo de Guillermo, en la previa de la gran final del domingo. Entre las variantes que maneja el Melli, la posibilidad de que Darío Benedetto juegue de arranque, por primera vez en la Copa, cobra fuerza.

"Es muy lindo estar acá, más allá de que me hubiese gustado jugar en el Monumental. Todos los jugadores hubiéramos querido jugar en el Monumental, sino no hubiéramos ido. Tener que hacerlo afuera del país por un par de inadaptados habla muy mal de nosotros. Somos una vergüenza como país, eso es lo que somos", declaró el Pipa. "Lo que pasó estuvo todo más que claro y nosotros siempre estuvimos para jugar el partido, en el Monumental o en donde fuera", dijo ante la prensa tras el entrenamiento.

Además de su decepción por tener que definir la Copa en España, el delantero del Xeneize volvió a referirse a la polémica generada por el comportamiento de los jugadores de River tras la agresión que sufrieron los de Boca en el micro rumbo al Monumental: "A mí no me escribió nadie y en seis horas no fue nadie al vestuario. Estuvimos seis horas encerrados y no me llamó nadie", tiró.