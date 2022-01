El destino lo ubica actualmente en Defensa y Justicia. Pero el inicio de la carrera en los banquillos, a nivel profesional, fue en Sport Boys. Con solo 22 años, Sebastián Beccacece, por intermedio de Claudio Vivas, tuvo la chance de trabajar como asistente de Jorge Sampaoli en Sport Boys en el 2002.

En entrevista a Olé, Beccacece recordó la larga travesía para llegar a Perú, en un bus por tres días: “Primero tenía el pasaje de avión, que en ese momento, en 2003, valía 500 dólares, era accesible para pocos. Me acuerdo que cuando Jorge me llamaba, tenía que ir a un teléfono de larga distancia. Me contaba que había perdido un partido y que lo iban a echar, que devuelva el pasaje”.

Pese al riesgo de llegar al Callao y no tener trabajo por un posible despido a Sampaoli, Beccacece rememoró que la esperanza de la juventud hizo que realice el enorme recorrido en bus.

“Esos tres días que duraba el viaje en micro íbamos a estar incomunicados. Recién al día y medio, cuando paramos en Chile, encontré un teléfono. Jorge me dijo que iba a ver dónde iba a quedarme, quizás con un futbolista. Es lo lindo de la juventud, de la rebeldía, de la que me siento identificado y es muy transformadora si es usada de buena manera”, relató.

“Charlábamos con algunos del micro. Como te digo, hoy es muy fácil tener contacto con todo el mundo, yo allá tenía que ir a un ciber todas las noches y antes ponerme de acuerdo con mi familia para que se conectaran”, añadió el técnico que hoy tiene 41 años.

Luego de ser el asistente de Jorge Sampaoli por varios años -en la selección de Argentina y de Chile, por ejemplo-, Sebastián ahora lidera equipos. Tras iniciar su carrera en la Universidad de Chile, el estratega hoy tiene su tercera etapa en Defensa y Justicia.