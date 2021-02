Fin para las especulaciones: David Alaba abandonará Bayern Múnich cuando termine la presente temporada. El mismo defensor confirmó la noticia y aseguró que tiene deseos de iniciar una nueva aventura en su carrera. En ese sentido, Real Madrid está detrás del futbolista de hace algunas semanas.

“He decidido que haré algo nuevo después de la temporada y abandonar el Bayern. No ha sido una decisión fácil, fue difícil. Llevo más de 13 años aquí y tengo el club en el corazón”, declaró el austriaco, quien terminará contrato con los ‘Bávaros’ al final de la 2020-21 y saldrá con su carta de libertad en la mano.

Alaba admitió que la directiva del cuadro muniqués buscó convencerle para que siga. No obstante, el zaguero y su entorno no aceptaron la ampliación del acuerdo. Así, el marcador izquierdo dejará el club después de ganar 26 títulos, entre los que destacan la Champions League en 2013 y 2020.

“Por eso estoy agradecido con el club, por eso ha sido una decisión difícil, por eso me he tomado tiempo. El Bayern me ha marcado como persona, he gozado aquí de una carrera impresionante y de grandes momentos”, agregó el futbolista que también se puede desempeñar como mediocampista.

¿Alaba a Real Madrid?

De otro lado, Alaba fue consultado con respecto a su futuro y la posibilidad de anclar en España. Real Madrid y Barcelona mostraron interés por contar con sus servicios. El zaguero desveló que todavía está analizando opciones y más adelante elegirá la mejor propuesta para seguir.

“No he decidido a dónde voy, ya se verá. Mi gente está en diversas conversaciones, me informan, al final tomaré una decisión”, aseguró el austriaco, quien manifestó que interpreta y habla en español (en referencia a los clubes que le buscan), pero su nivel todavía debe mejorar.

“Hemos tenido españoles en nuestro equipo y uno aprende un poco. Cuando está en Lucas (Hernández) al lado le resulta más fácil que le hable en español pese a que su alemán mejora. Pero mi español no es bueno”, cerró,