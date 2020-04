Batistuta reveló por qué aceptó cortarse el cabello cuando Passarella se lo pidió previo a Francia 98′

Durante la charla internacional del TEDX Talks realizada en Argentina, el exgoleador de la Selección Argentina, Gabriel Omar Batistuta, decidió confesar la vez que Daniel Passarella le obligó a cortarse el cabello para poder pertenecer al plantel argentino que buscaba un boleto al Mundial Francia 1998.

“Me tocó un técnico que sugirió que cortará el pelo para poder jugar en su equipo, por su puesto me pareció una broma. Para mí tener el pelo largo era como caminar, era una marca registrada y me sorprendió”, expresó.

Asimismo, comentó que si no fuera por su humildad no lo hubiera hecho: “La humildad me ayudó a controlar el ego que lo tenía arriba; había hecho un montón goles y jugaba por la Selección. Uno tiende a volar, así que esa humildad me ayudó a controlarlo y cortarme el pelo porque mi objetivo era hacer historia en la Selección".