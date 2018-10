Barcelona ya empieza a buscar reemplazo para Luis Suárez

No es el mejor momento de Luis Suárez en Barcelona. El delantero uruguayo bajó su promedio de gol y en esta temporada 2019/2020 no se muestra como el atacante letal que vino. En España se dice que su nivel bajó mucho y no lo va a recuperar ya que está próximo a cumplir 32 años.

Debido a este factor, la directiva del Barcelona ya estaría en la búsqueda de un delantero para reemplazar a Luis Suárez. Los nombres que se manejan serían de muchos jugadores de primer nivel, pero hay uno en especial que es el favorito para vestirse de azulgrana.

Se trata del inglés Harry Kane, último goleador de la Copa del Mundo Rusia 2018 y actual jugador del Tottenham de la Premier Legue, donde es el capitán y la máxima figura del elenco dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

Barcelona no es el único club grande que esta detrás de Harry Kane. Real Madrid también mostró interés en contar con el jugador, luego de la partida de Cristiano Ronaldo. El club inglés logró retenerlo una temporada más, pero esto no se daría para siempre, por lo que su partida a otro club es casi segura para la próxima temporada.

