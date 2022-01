Xavi Hernández ha sido más contundente que nunca para referirse al tema de Ousmane Dembélé. Desde hace meses, Barcelona negocia con el jugador y su entorno la ampliación en el contrato. Sin embargo, del lado del francés y su séquito no hay una respuesta clara. Frente a dicho escenario, el entrenador fue claro y advirtió que el atacante puede marcharse.

“Estamos en una situación compleja, difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu Alemany (director de fútbol) está en conversaciones y no podemos esperar más”, expresó el DT en conferencia de prensa.

“No es una situación fácil ni agradable, pero priman los intereses del club”, reconoció. Luego, Xavi descartó castigar al ‘Mosquito’ quitándole la posibilidad de jugar. “Esa no es una situación que se contemple. O renueva o se le busca una salida. O una cosa o la otra. La que me has dicho, no se contempla”, añadió.

En la misma línea, el DT de Barcelona evitó profundizar en los comentarios hechos por el agente de Dembélé ante los medios de comunicación para genera más inestabilidad con este asunto. “No quiero faltar el respeto a nadie. El mensaje es claro. O renueva o a buscar una solución de salida”, sostuvo.

Con miras al compromiso de Copa del Rey ante Athletic Club, el estratega español no aseguró totalmente la presencia del campeón del mundo en 2018. “Mañana decidiremos. Hay un test de antígenos... Mañana damos la lista y decidiremos”. Enseguida, el exvolante culé señaló que la actitud de Dembélé “no” le decepcionó.

Eso sí, Xavi confesó que “a mí él me dice que quiere quedarse”. Acto seguido, el técnico dejó una reflexión: “Depende de la situación en la que estés. Si acabas contrato o no. Es complejo. Llevamos mucho tiempo con esto. Estamos en una situación límite como club. El jugador también debería pensar un poco en el club”, cerró.

El contrato de Dembélé con Barcelona termina en junio del 2022. El extremo de 24 años llegó a España en 2017 procedente de Borussia Dortmund a cambio de 105 millones de euros y otros 40 en variables. Para la renovación, los blaugranas tendrían que invertir un total de 200 ‘kilos’, una cifra que, por ahora, la institución no está en capacidad de afrontar.