Barcelona vs Sevilla: El problema que atraviesa el estadio de la Supercopa

El próximo 12 de agosto se llevará a cabo una edición más de la Supercopa de España, esta vez en el estadio Ibn Batuta de Tánger de Marrueco entre el Barcelona vs Sevilla, sin embargo, hay un detalle que ha sido el 'culpable' de que dicho coloso esté en el ojo de la tormenta, pues el recinto deportivo no tiene luz eléctrica desde hace un par de días debido a que desde hace 6 meses no pagan las cuentas eléctricas, según el portal de noticias EFE.

Asimismo, dicho problema, no pone en riesgo la realización del partido. Mientras que la empresa estatal a cargo de la instalación, la Sociedad Nacional de Realización y Gestión de Estadios (Sonarges), decidió en los últimos días, tener que cortar el suministro eléctrico en el estadio hasta que logren cancelar la deuda que tienen pendiente.

El estadio de Tánger tiene una capacidad para 45 000 espectadores y será la tercera Supercopa que se realice en el mismo recinto, pues en el 2011 fue la disputa 'Trofeo de los Campeones' francés en 2011 entre el Olympique de Marsella contra Lille y en el 2017 entre el Paris Saint-Germain contra el Mónaco.

