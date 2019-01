Barcelona vs. Sevilla En vivo ONLINE por la Copa del Rey

Barcelona recibe a Sevilla en el Camp Nou por la Copa del Rey desde las 3:30 de la tarde (hora peruana) en partido válido por los cuartos de final. Los azulgranas necesitan remontar un 2-0 en contra. Para el duelo de vuelta, el técnico Ernesto Valverde iniciará con todos los titulares, entre ellos Lionel Messi y Luis Suárez.

Ernesto Valverde aún no decide entre Malcom o Phillipe Coutinho, quien no pasa un buen momento, por lo que el primero podría aparecer en el once titular. "El partido es un reto para nosotros tal y como está la eliminatoria. Lo tenemos que intentar. Somos un equipo que en momentos determinados siempre damos un paso adelante", comentó el técnico del Barcelona.

Ante una caída del Barcelona que derive con el rótulo de 'fracaso', Ernesto Valverde fue claro: “Queremos ganar siempre y cada uno puede verlo como quiere. Cada vez que pierdes un partido parece que sea un pequeño fracaso para meterte el dedo en el ojo. Ganemos o perdamos, lo cierto es que saldrá el sol y tendremos otro partido el sábado”, indicó.

Barcelona es el defensor de la Copa del Rey, han ganado las tres últimas ediciones, la más reciente ante Sevilla.

LEE ADEMÁS: