Barcelona vs. Real Madrid y la última vez que se jugó sin Cristiano Ronaldo y Messi

El próximo fin de semana toda España se paralizará por el clásico entre el Barcelona y Real Madrid. Un nuevo derbi se vivirá esta vez en el Camp Nou. Sin embargo, hay un detalle que ha bajado los reflectores de dicho encuentro. Es que después de muchos años los hinchas vibrarán con el duelo español sin Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la cancha, este último debido a una lesión en el brazo derecho ante el Sevilla.

Cristiano Ronaldo anotó hoy con Juventus

¿Pero cuánto tiempo ha pasado para que se juegue un clásico sin Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? La última vez que un clásico no tuvo en cancha al argentino y al luso fue el 23 de diciembre del 2007. En aquella ocasión, también en cancha del Barcelona, Real Madrid se impuso 0-1 con gol del brasileño Julio Baptista. Después de once años, entonces, el mundo fútbol no podrá observar un clásico con estas dos estrellas.

Por otro lado, la ausencia de Lionel Messi se debe a una caída en el duelo con Sevilla. Los médicos lo atendieron a toda velocidad y le colocaron un vendaje sobre el codo derecho para intentar que continúe. El dolor fue mayor: Messi ni siquiera pudo intentar regresar al terreno de juego y se marchó directamente al centro médico de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. En su lugar, ingresó Ousmane Dembélé.

Messi lesionado del brazo

Horas más tarde, el club confirmó por intermedio de sus redes sociales la peor noticia: sufrió una fractura en el radio del brazo derecho y pasará tres semanas fuera de las canchas.

