Barcelona vs. Real Madrid: Lionel Messi también estará en el clásico

No quiso perder el Barcelona vs. Real Madrid por ningún motivo. El delantero argentino Lionel Messi llegó junto a sus compañeros al Camp Nou para presencia el partidazo por LaLiga, del cual no podrá participar por estar lesionado.

Recordemos que la 'Pulga' se lesionó en el último partido de los 'culés por el torneo doméstico ante el Sevilla. La figura argentina se fracturó el radio del brazo derecho por lo que estará fuera de las canchas durante algunos días más.

La cuenta oficial del Barcelona publicó un video donde se le ve a Lionel Messi llegando al vestuario 'catalán', con el brazo aún inmovilizado por la lesión que padece.

Así fue la llegada de Lionel Messi

LEE ADEMÁS: