Barcelona vs. Real Madrid: Iniesta se desveló para ver a los azulgranas

Andrés Iniesta no se pierde ningún partido del Barcelona, así tenga que desvelarse para verlo, pues en Japón, donde se encuentra jugando es la madrugada del lunes 29 de octubre. El volante del Vissel Kobe subió una foto en redes sociales en la que se le puede ver observando el duelo entre el Barcelona y Real Madrid, que se juega en el Camp Nou y que los azulgranas viene ganando por 2-0, con goles de Coutinho y Suárez.

No se lo pierde

En sus redes sociales Andrés Iniesta publicó una postal en la que se le parecía cómodamente sentado en su sillón observando el duelo que empezó a las 3:15 p.m. (hora de España) . El volante español acompañó la foto con esta leyenda: "Desde la otra punta del mundo!! Vamos @FCBarcelona".

Andrés Iniesta disputó 38 clásicos mientras que estuvo en el Barcelona y previó al clásico bromeo con los sentimientos que lo embargaron cuando tuvo que disputar este importante duelo.

"Pues creo que no sentiré nada especial, porque una de las cosas que más feliz me hacen es no sentir la obligación de estar compitiendo ahí. Fueron muchos años de máxima exigencia. Claro que echo de menos a mis compañeros, jugar en el Camp Nou, la gente y el ambiente de un partido así. Pero eso lo echo de menos y lo echaré de menos siempre", aseguró Andrés Iniesta.

Antes del encuentro Andrés Iniesta se refirió a la presencia de Arthur y a la ausencia de Lionel Messi. "El Barcelona, sin Leo siempre será menos Bara, eso es una realidad. Pero ya ha ocurrido otras veces. Lo importante es que hay jugadores para intentar que esa baja se note lo menos posible. Este año el Barcelona tiene una plantilla espectacular", indicó.

"Todo lo que he podido ver me reafirma en lo que ya pensaba de Arthur. Creo que puede tener un papel relevante en el Barca del presente y del futuro. No es fácil llegar y jugar con la naturalidad con la que él juega. Se ve que es un jugador distinto y que, sobre todo, entiende y siente el juego del Barcelona. Lo más importante es que está en el sitio ideal para mejorar y aprender cada día para ser mejor jugador", aseguró Andrés Iniesta.

