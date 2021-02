Barcelona y PSG protagonizarán uno de los duelos más atractivos en la semana de regreso de la Champions League. Para mala suerte de Neymar, no podrá estar presente, por una lesión en el aductor largo izquierdo, cuy recuperación tardará algunas semanas.

El mismo día del encuentro, este martes 16 de febrero (3:00 p.m.), Neymar puso en evidencia su tristeza por su ausencia, con un contundente mensaje en Twitter. “Top-3 de partidos que quería jugar”, escribió el atacante, quien no podrá reencontrarse en cancha con su gran amigo Lionel Messi.

Neymar sufrió el daño el pasado 10 de febrero, en el compromiso ante Caen por la Copa de Francia. El brasileño fue titular y estuvo en la cancha durante 59 minutos, cuando fue reemplazado por Kylian Mbappé. Se estima que ‘Ney’ será baja en PSG por, al menos, un mes.

Neymar se perderá el Barcelona-PSG en el Camp Nou. (Foto: Twitter)

La pena de Neymar

Luego de conocer la gravedad de la lesión, Neymar escribió un duro post en su cuenta oficial en Instagram. En la carta abierta, el astro se quejó de las constantes faltas que recibe y de las críticas provenientes de los medios o los rivales, como el entrenador del Caen, quien le acusó por llorar.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante”, empieza el brasileño. “Una vez más me detendré por un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... Me entristece mucho”, señaló.

Líneas más abajo, Neymar se dirigió a las personas que lo han señalado. “Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista o qué carajo decir ‘realmente tienen que golpearle’, ‘se cae’, ‘llorón’, ‘niño’, ‘mimado’, etc... Sinceramente me entristece y no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Yo solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más”, sentenció.