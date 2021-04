El técnico holandés del FC Barcelona, Ronald Koeman, fue expulsado en el minuto 66 del partido ante el Granada por dirigirse al cuarto árbitro (Luis Collado López) con la expresión: “Vaya personaje”, según reflejó en el acta el árbitro Pablo González Fuertes.

En el acta del partido, el árbitro detalla la expulsión del entrenador del Barcelona: “En el minuto 66 el técnico Ronald Koeman fue expulsado por el siguiente motivo: Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos: “Vaya personaje””.

A partir de entonces, Koeman dirigió el partido en continuo contacto por móvil con su ayudante, Alfred Schreuder. El Barcelona perdió 1-2 ante el Granada y la posibilidad de auparse al liderato.

Tras el partido, Koeman explicó que “no entendió” la razón por la que lo expulsaron. “Según Carles Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo del cuarto árbitro. Ni lo he insultado ni nada. Es increíble que me saquen la tarjeta roja, pero si él quiere ser el protagonista de la noche, gracias”, dijo el DT.

Barcelona vuelve a complicarse en LaLiga

Barcelona (3º) falló este jueves en su asalto al liderato de la Liga por culpa de la remontada (2-1) que le asestó el Granada (8º) en el Camp Nou, en el partido que faltaba para cerrar la 33ª jornada, en el que fue expulsado el técnico azulgrana Ronald Koeman (66).

Después de marcharse al descanso con una ventaja de 1-0 en el marcador y buenas sensaciones, consiguiendo incluso que el Granada no dispusiera de ninguna ocasión de gol, el Barça se desinfló en la segunda parte y se quedó sin respuesta en cada gol de los rojiblancos.

El astro argentino Lionel Messi, deseoso de dormir como líder de LaLiga este jueves y trasladar la presión al Atlético de Madrid (1º), abría las hostilidades en el primer tiempo con un potente disparo cruzado (23) a pase del francés Antoine Griezmann.