Barcelona vs. Elche EN VIVO y EN DIRECTO vía Barca TV plus y TV3 para todo España. Conoce aquí cómo, dónde y a qué hora podrás ver este encuentro válido por una edición más del Trofeo Joan Gamper, uno que el cuadro blaugrana está acostumbrado a ganar año tras año en el Camp Nou. Revisa aquí la guía completa para que no te pierdas este encuentro que tendrá a Lionel Messi como gran protagonista.

Barcelona vs. Elche en vivo: Horario para ver en directo

España: 19:00 horas

Perú: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Chile: 14:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Estados Unidos (MIAMI): 13:00 horas

Estados Unidos (LOS ANGELES): 10:00 horas

Barcelona vs. Elche en vivo: Canales de TV para ver en directo

Andorra | TV3

Internacional | Barca TV+

España | TV3

Cómo ver Barca TV Plus

Existen dos promociones para adquirir Barca TV plus. Primero debes ingresar a la siguiente página dando CLICK AQUÍ. Luego, escogemos entre los dos planes: Anual estándar y Culers Premium, que te ofrece el Barca TV Plus a un precio de 30 euros anuales.

Así llega Barcelona

Ronald Koeman, el flamante DT del Barcelona que ha llegado con la pierna en alto al club blaugrana, habló para el canal oficial del club y resaltó que “Llevamos tres semanas y los jugadores han mejorado muchísimo en el aspecto físico, hemos trabajado también el tema táctico. Ya vimos cosas buenas contra el Girona. Espero que mañana veamos el partido más completo que hemos hecho hasta ahora”.

“Espero que todo vaya bien, para mí es un reto especial el poder estar en el Camp Nou en un partido que es el último antes de empezar LaLiga. Es el último amistoso, un buen partido ante un contrario de Primera. Es una prueba en el tema físico, de juego y de calidad. Poco a poco tenemos que estar mejor para iniciar LaLiga”, agregó el holandés.

Así llega Elche

Jorge Almirón, nuevo técnico de Elche, habló sobre el duelo ante el Barcelona: “Ellos son un equipo armadísimo y nosotros estamos en una etapa de preparación. Trataremos de competir dentro de nuestras posibilidades. Vamos con mucha ilusión. Que los jugadores sientan lo que va a ser el torneo. Uno ve el Joan Gamper, un partido tan trascendental, desde lejos y mañana vamos a formar parte de ello. Es un hecho histórico para el club”, indicó.

