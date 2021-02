Erling Haaland tuvo una noche de ensueño hace unos días, al anotar un doblete y ser clave para que Borussia Dortmund se lleve el triunfo de su visita a Sevilla en la Champions League. El noruego se ganó el reconocimiento de todos y provocó también que se habla de posibles pretendientes.

El reciente viernes, Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, fue el consultado sobre el tema, y ahora, fue el turno de Ronald Koeman, entrenador del Barcelona. “Yo tengo mis ideas para el futuro del club, pero tengo que esperar al nuevo presidente. Luego, hablaremos del futuro”, aseguró el neerlandés en rueda de prensa,

Previo al choque entre Barcelona y Cádiz por LaLiga, Koeman volvió a considerar que el camino está complicado en la Champions League, luego de perder 4-1 ante PSG, por la ida de octavos de final. En la vuelta, el conjunto azulgrana deberá realizar una hazaña si quiere seguir con vida.

“Todavía estamos en las tres competiciones. La Champions está muy complicada, pero en la Copa si tenemos más efectividad podemos remontar. Creo que podemos pasar la eliminatoria. En LaLiga tenemos una buena trayectoria, pero depende de los que están arriba. No soy tan negativo. Somos el Barcelona y tenemos buenos jugadores para reaccionar”, comentó.

Entre otras cosas, Koeman se pronunció sobre la tensa discusión entre Gerard Piqué y Antoine Griezmann, cuando el Barcelona la pasaba mal frente a PSG. “Si pasa durante en un partido no tengo ningún problema, me gusta, pero después hay que comunicarse. Estar callados y ver qué pasa no me gusta”, señaló.