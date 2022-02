Xavi Hernández y Diego Simeone se robaron la atención del Barcelona vs. Atlético de Madrid en la antesala. El entrenador argentino recordó unas declaraciones del español en 2016 y ahí empezó un enfrentamiento a través de la prensa. Pero, antes del pitazo iniciaL, parece que todo queda en nada porque ambos se vieron las caras en el Camp Nou.

El DT de los azulgranas, como corresponde al anfitrión, le dio una calurosa una bienvenida al ‘Cholo’. El ex Al Sadd se dirigió hasta el banquillo de los visitantes. En el camino, el estratega de los catalanes se quitó la mascarilla y le dio un fuerte abrazo al preparador de los ‘Colchoneros’, quien respondió con una sonrisa.

Así, las discusiones por defender la forma de jugar de cada técnico quedaron solo en la sala de prensa. Dentro del terreno, y a poco de afrontar un choque clave para meterse en la próxima Champions League, todo fue cordialidad entre Xavi y Simeone.

¿Qué dijeron los entrenadores?

“Allá por el 2016 recuerdo una nota en ‘Universo Valdano’ de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para los estilos de los equipos grandes”, dijo el ‘Cholo’ Simeone en conferencia de prensa. El discurso del estratega sudamericano continúo y hasta hizo sentir un tono de ironía.

“Ahora va a tener la posibilidad con la llegada de los futbolistas, que va a tener ocho (en ataque) para utilizar sobre todo tres en la parte ofensiva, poder desplegar todo lo que él busca, quiere, se imagina y con lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona”, añadió el conductor de los albirrojos.

Xavi, a pesar de los años que pasaron desde sus palabras, mantiene su postura. Minutos después de las declaraciones de Simeone, el DT de Barcelona respondió sobre el estilo de juego. Eso sí, el preparador de los azulgranas calificó de “lícito” las formas empleadas por el adversario y dijo que el ‘Cholo’ es un “gran” entrenador.

“No sería el estilo del Barcelona. No creo que la afición del Barça entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No quiere decir que no tenga méritos ni sea competitivo. Es una realidad. No entenderíamos encerrarnos en un bloque bajo en el área. Es lícito y nadie te dice que no puedes ganar así. Ha ganado dos Ligas y ha estado cerca de las Champions”, expresó.