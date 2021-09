Este sábado 2 de octubre se jugará uno de los mejores partidos de LaLiga, y es que Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la octava fecha de LaLiga Santander con transmisión exclusiva de DIRECTV Sports (610 y 1610 HD) y por streaming a través de DIRECTV GO.

El conjunto de Diego Simeone para no alejarse de los primeros puestos, buscará recuperarse tras su primera derrota en la temporada frente al Alavés. Por su parte, Barcelona intentará continuar por la senda ganadora de LaLiga que le permita consolidarse como equipo y acercarse al líder Real Madrid.

Además, DIRECTV ofrecerá el partido más destacado de la fecha con tecnología 4K Ultra HD en la señal 4000 de su grilla de programación.

Atlético de Madrid vs, Barcelona: fecha, hora y canal del partido

Fecha: Sábado 8 de octubre

Hora: 14:00 horas de Perú

Canal: DIRECTV Sports 610 / 1610 HD DIRECTV GO

Qué ofrece DIRECTV

