Ter Stegen, arquero de Barcelona también está en cuarentena y mientras pasa los días sin fútbol, el portero fue entrevistado por el ‘El País’ y entre una de sus declaraciones, sorprendió al contar que no conoce a muchos de sus rivales.

“No tengo ni idea, no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea. En España me pasa con los nombres de los rivales, no sé cómo se llaman. Cuando me ponen el vídeo sí sé quién es, cómo se mueve en el campo o cómo chuta. Es un poco raro", indicó.

Con varias temporadas en Barcelona, Ter Stegen se animó a opinar sobre el ambiente que se genera en el Camp Nou cuando les toca jugar de locales: “Es único, hay una mentalidad completamente diferente a la de Alemania, allí cantan mucho más y se concentran en el equipo. La afición del Barça valora mucho más los detalles individuales, se vive más de sensaciones, es diferente y me encanta”.

Ter Stegen llegó al Barcelona la temporada 2014/2015 proveniente del Borussia Monchengladbach, donde era titular indiscutible, seleccionado nacional y con un gran nivel con tan solo 20 años.