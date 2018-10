Barcelona se pronuncia sobre el supuesto regreso de Neymar al club

Le bajan la llanta. En los últimos días se deslizó la posibilidad del regreso de Neymar al Barcelona, pues el ex jugador 'azulgrana' no la estaría pasando bien en el PSG lo que lo obligaba a buscar otro equipo y que mejor que regresar al club donde brilló con luz propia junto a Lionel Messi.

Sin embargo, el cuadro catalán ha descartado rotundamente volver a fichar al brasileño que dejó el club para llegar al fútbol de Francia. Por ello, el vicepresidente del conjunto 'azulgrana', Jordi Cardoner, señaló que la junta del Barça no se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar, porque fue él quien se fue del equipo. "Hoy es una cuestión ante la que no se puede dar respuesta porque nadie la ha valorado", sentenció el directivo.

Además, Cardoner confesó que si de él se tratara decidir o no el regreso o la llegada de algún jugador, no tendría en mente volver a contratar al brasileño. "Si nosotros lo hubiésemos echado, sería correcto querer recuperarlo, pero no fue el caso porque él se fue", finalizó el vicepresidente.

De esta manera, desde Barcelona le cierran las puertas a Neymar para que pegue la vuelta y pueda vestirse nuevamente de 'azulgrana'. Por ahora, el brasileño seguirá perteneciendo a las filas del PSG, por lo menos hasta la siguiente temporada.

