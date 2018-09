Barcelona responde a la FIFA tras ausencia de Messi en 'The Best'

Parece que los reinados de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi van llegando a su fin. Primero, el portugués perdió contra Luka Modric el premio a 'Mejor Jugador UEFA' y ahora el argentino ha sido el gran ausente del premio 'The Best' al mejor jugador del mundo por la FIFA.

Fueron 12 años de manera consecutiva en los que el argentino estuvo presente de dicha premiación. Sin embargo, Barcelona respondió con un mensaje claro y directo a la FIFA: "No hay dudas. Para los hinchas del Barcelona, él es el mejor", publicó el club blaugrana a través de su cuenta de Twitter.

No doubt for Bara Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 de septiembre de 2018