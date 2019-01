Barcelona responde al caso Chumi y posible eliminación de la Copa del Rey

España amaneció con una noticia bomba. El Mundo indicó que, de acuerdo al artículo 56,3 del código disciplinario, el jugador del Barcelona, Chumi, había sido mal inscrito en la Copa del Rey debido a acumulación de amonestaciones con el Barcelona B.

¿Por qué estuvo mal inscrito?

"Hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción", indica dicho artículo. Pero para Barcelona esto no es así.

Para Barcelona, todo está OK

El club ha respondido e indicó que Chumi, sancionado por ver la quinta amarilla ante el Castellón, debía cumplir la sanción en Liga ante Alcoyano, algo que ocurrió el pasado fin de semana. Solo en caso de que hubiera visto la roja y Competición hubiera considerado que era una infracción grave -a partir de cuatro partidos-, Chumi no hubiera podido jugar ante el Levante, razón por la cual, desde la posición del Barcelona, estuvo bien inscrito.

La defensa del Barcelona se basa en la circular número 28 de la Federación Española de Fútbol en la que se informa que "el modo de incumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de infracciones para los casos en los que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el reglamento general de la RFEF, se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo, si bien las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia".

