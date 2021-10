Sigue la polémica respecto al tema de Lionel Messi. Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona concedió una entrevista para ‘TV3′ en la que se refirió al comentario que realizó Joan Laporta sobre la posible continuidad del astro argentina. Además de ello, comentó en que estado económico se encontraba el club azulgrana.

“Soy igual de iluso que el presidente, sí. Es muy lícito lo que ha hecho Messi, no es ninguna crítica. Pero, viendo todos los inconvenientes que nos ponían y con el esfuerzo que hacía el club, pensé que podría jugar gratis. ¿Por qué no lo tendría que aceptar LaLiga? Es muy legítimo que un jugador pudiese hacer este acto de cariño a un club, a unos colores”, sostuvo Romeu.

El presidente del FC Barcelona se refirió días atrás sobre la posibilidad de que el capitán de la selección de Argentina hubiera aceptado jugar gratis en el club: “Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no podemos pedir a un jugador del nivel de Messi que hiciera esto”.

Por otro lado, el conjunto blaugrana ya piensa en generar nuevos recursos luego de aligerar la masa salarial y lo buscarán mediante el patrocinio de sus camisetas. Eduard Romeu informó que pedirán 55 millones de euros por temporada, tal como lo manejaron con Rakuten.

“Quien quiera poner su nombre en la camiseta del Barça, tendrá que pagar,Nos fijamos en el valor de antes de la pandemia y lo hemos de superar”, sostuvo el vicepresidente económico.

Mercado de fichajes

Romeu sostuvo que, a pesar de los conflictos económicos, hay dinero para fichar: “Todavía tenemos margen de ‘fair play’ para inscribir jugadores. Tenemos unos 20 millones de euros. Es una cifra que empieza a ser importante y que podríamos consumir para traer al jugador o jugadores más adecuados para los puestos que el equipo técnico decida”.