Barcelona: Ousmane Dembelé confirmó dónde jugará la próxima temporada

Uno de los jugadores que no ha dado la talla esta temporada debido al alto valor de su pase es Ousmane Dembélé. Las lesiones han dejado al francés casi sin protagonismo en Barcelona y teniendo pocas relevancia en el club. Sin embargo, el francés habló claro respecto a su futuro en el club ante las especulaciones de una posible salida.

"¿Irme este verano? No, para nada. Firmé un contrato de cinco años con el Barcelona y voy a estar en Barcelona por mucho tiempo, no te preocupes. No me iré de aquí después de una temporada", dijo Ousmane Dembélé en una entrevista para 'Telefoot'.

Sin embargo, hizo un 'mea culpa' sobre su actual rendimiento: "No estoy en lo más alto de mi rendimiento, pero poco a poco estoy mejorando. Tengo que volver a trabajar en cardio porque me canso muy rápido.

Además, el jugador de la selección de Francia y que probablemente juegue ante la selección peruana, habló sobre su negativa a entrenar con Borussia Dortmund para fichar por Barcelona: "Dejé de entrenar con el Dortmund durante dos o tres semanas, pero no me arrepiento de ello, ya que ahora estoy donde quería jugar", dijo el francés.

