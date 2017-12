Barcelona: Manchester City pagaría la cláusula de Samuel Umtiti

Samuel Umtiti se ha convertido en un central de confianza para Ernesto Valverde. Pese a que se encuentra lesionado, el defensor se ha vuelto uno de los objetivos principales para reforzar la zaga del Manchester City. Según informa el diario británico, The Sun, los 'citizens' pagaría la cláusula de 60 millones de euros por el francés.

Sin embargo, Barcelona no quiere quedarse con los brazos cruzados y planea renovarle ciertos puntos del contrato, tanto salariales como de la cláusula. Según informa Marca, Barcelona ya tiene conocimientos de las intenciones del Manchester City y no quiere perder a su central titular. Además, el francés se encuentra contento en el club y no tiene intenciones de marcharse.

Cabe recordar que Samuel Umtiti jugará en Rusia 2018 contra la selección peruana, para el segundo enfrentamiento de la bicolor en Rusia 2018.

La lesión que alejó a Umtiti de las canchas

