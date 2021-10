El último miércoles, después de semanas de rehabilitación, Sergio Agüero -por fin- pudo disputar su primer partido con la camiseta de Barcelona. Pese al largo parón, el argentino demostró que aún sigue fino y marcó un gol en un amistoso. No solo eso, el atacante quedó listo para el estreno oficial del fin de semana contra Valencia en LaLiga Santander.

A poco del compromiso liguero (domingo 17 a las 2:00 p.m.), el ‘Kun’ Agüero ha hecho diversas revelaciones sobre los días agitados que vivió en el club catalán. Es decir, la ilusión de compartir vestuario con Lionel Messi, la sorpresiva salida de su compatriota del Camp Nou y la sensación de haber firmado por la entidad blaugrana.

El artillero se marchó de Manchester City como uno de los ídolos históricos. Luego de aquel inolvidable capítulo en Inglaterra, el goleador siempre estuvo dispuesto a asumir un nuevo desafío y no lo pensó mucho cuando se presentó la oportunidad de sumarse al fútbol español y a uno de los clubes más grandes de Europa y el mundo.

Así fue el primer gol de Sergio Agüero con Barcelona. (Fuente: FC Barcelona)

En tal sentido, y pese a la marcha de Leo Messi, el ex Independiente manifestó que no se arrepiente de haber llegado a Cataluña. “Vamos a ser sinceros. ¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal”, reconoció en una entrevista con el diario El País.

Enseguida, el ‘Kun’ Agüero confesó que “llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo, que era lo que el club trataba de hacer. Cuando me llamaron, pensé: ‘Me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda’”, añadió en el diálogo con el periódico español.

Sergio Agüero en la despedida de Lionel Messi. (Foto: Instagram de Sergio Agüero)

Eso sí, el delantero que pasó por Atlético de Madrid tiene claro que debe mostrar su mejor versión para aparecer como opción principal. “Solo te puedes considerar titular cuando haces las cosas bien y ayudas al equipo. Si no, no. Y eso es en lo que pienso. En ayudar al equipo con algún gol cada vez que me toque jugar”, expresó.

Los detalles sobre la salida de Messi

Es harto conocido que Leo Messi y el ‘Kun’ Agüero son muy amigos, una relación que trasciende al vínculo que hayan podido tener dentro de una cancha de fútbol. Entonces, con Sergio instalado en la Ciudad Condal, el ex City fue testigo de todo lo que vivió el actual jugador de PSG. De hecho, se dirigió a la casa del máximo ganador del Balón de Oro para acompañarle.

“¿La salida de Leo? Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré, no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no lo veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports y las cosas que estábamos haciendo”, desveló.