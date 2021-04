Barcelona tiene como objetivo ser campeón de LaLiga, pero también piensa en el futuro. Pensando en ello, la entidad azulgrana hizo oficial este viernes la renovación de Óscar Mingueza hasta el 2023 y comunicó que el valor de su cláusula de salida es de 100 millones de euros, según un comunicado del club.

Óscar Mingueza (Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, 1999) debutó con el primer equipo el 24 de noviembre de 2020, en un partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Dinamo de Kiev, donde los culés vencieron por 4-0 y se estrenó con una asistencia de gol a Martin Braithwaite.

Desde entonces, Mingueza ha jugado 36 partidos en el primer equipo (24 en laLiga, cinco en Champions y en Copa del Rey y dos en la Supercopa de España) y se ha convertido en uno de los fijos en el esquema de tres centrales de Ronald Koeman.

❝Es un sueño y estoy muy feliz. Llevo muchos años luchando para estar en el primer equipo.❞



‒ @OscarMingueza, azulgrana hasta el 2023.

En estos partidos, el ’28′ culé ha anotado dos goles (ambos en la Liga) y ha repartido tres asistencias. Además, de los 36 partidos disputados, Mingueza ha sido titular en un total de 30 (2.692 minutos).

Óscar Mingueza es un producto genuino de la Masia. Ingresó en el equipo prebenjamín y debutó con el filial, el Barcelona B, con 17 años. En noviembre, Koeman se fijó en él y desde entonces es una de las piezas en sus alineaciones.

“Es un sueño y estoy muy feliz. Llevo muchos años luchando para estar en el primer equipo. Haber firmado contrato con el primer equipo me produce alegría y orgullo poder hacerlo, por todo el esfuerzo de toda la gente que me ha acompañado. Ha sido un proceso muy largo, he tenido que sufrir, vivir buenos, malos momentos, pero estoy muy contento pro el trabajo realizado, por las oportunidades que me han dado”, expresó Mingueza, para el área de prensa del club.

Con información de EFE.