La llegada de Ronald Koeman al FC Barcelona llenó de un poco de esperanza para que la situación en el club azulgrana mejore. El neerlandés fue ex figura como jugador y se creía que iba a imponer disciplina a un equipo que ya no era el de años anteriores. Sin embargo, el plan no resultó.

Desde su llegada, Koeman tuvo roces con Luis Suárez. El delantero indicó que lo llamaron desde un celular para decirle que no iba a ser tomado en cuenta. A lo contado por el uruguayo, ahora se suma a lo dicho por Junior Firpo, el defensor dominicano que tuvo que salir del equipo culé, debido a que Koeman tampoco lo iba a considerar.

Firpo fue comprado por el Leeds United. Desde Inglaterra, habló sobre Koeman: “Llegué a perder la ilusión por el fútbol y me di cuenta de la importancia de la familia. Había cosas con Koeman que no entendía, y en ciertos momentos aparecían faltas de respeto a mí y a mis compañeros. No entiendo que al día siguiente de un partido, cuando los suplentes entrenábamos, él se quedaba en su sala”.

Debido a su situación en el equipo, donde apenas tenía minutos, Firpo cuenta: “Se las pido, y él me empieza a mentir. En ese punto, para qué le iba a seguir pidiéndoselas. Me dice cosas que no tienen sentido, como que entreno mal, que contamino al grupo. Pregunta a quién quieras, a ver si alguno de la plantilla dice lo mismo de mí”, añadió en entrevista a SER.

Firpo llegó al Barcelona la temporada 2019/2020. (Foto: AFP)

En otro momento también comparó a Koeman con Marcelo Bielsa: “No veíamos vídeos del rival, ni con Valverde, ni Quique ni con Koeman. Alguna vez hemos visto algo concreto de un rival. Con Bielsa vemos mucho, es de un extremo a otro y ha de haber un término medio”.

Luego de la salida de Koeman, el Barcelona anunció la llegada de Xavi Hernández. Pese a algunos triunfos en LaLiga, el equipo cayó 3-0 ante el Bayern Múnich en Alemania y quedó eliminado de la Champions. Deberán conformarse con la Europa League.