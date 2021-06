100 días ya han pasado desde que Joan Laporta asumió la presidencia del Barcelona. El tiempo ha sido suficiente para conocer a fondo la situación de la institución. De hecho, el directivo dio más detalles en una entrevista que brindó a La Vanguardia.

“Me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada”, confesó Laporta. “Se explicará todo, porque sino nos convertiríamos en cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción. Ahora mandamos yo y mi junta. Venimos de un tiempo en que aquí no mandaba nadie”, añadió.

Por otro lado, Laporta habló del tema de la conformación de la plantilla. “Nos hemos encontrado con una plantilla con salarios desfasados; habrá que hacer malabarismos. El mercado, lo único que permitirá será intercambios y trueques. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas”, dijo.

Tras las oficializaciones de Memphis Depay, Sergio Agüero, Emerson y Eric García, Laporta reveló que habrá algunas más. “Habrá tres o cuatro fichajes más. Estamos creando un equipo muy competitivo. Vamos a competir para ganar la Champions”, aseguró.

Entre otras cosas, el diálogo con el citado medio también sirvió para tocar el tema Lionel Messi, que acaba contrato con Barcelona a fin de mes. “Queremos que Messi firme por dos años. Agüero está ayudando: le está repitiendo todos los días que se quede y firme ya”, sentenció.

Con información de EFE.