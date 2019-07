Fin a la novela: Barcelona hace oficial interés en Griezmann y señala que "no hay caso Neymar"

Día bastante movido en el Barcelona. El presidente culé, Josep Maria Bartomeu, previo a la presentación del holandés Frenkie de Jong, confirmó que iniciaron negociaciones con el Atlético de Madrid para fichar al francés Antoine Griezmann.

"Quizá destaparé algo, pero ayer (jueves) tuvimos una reunión con Miguel Ángel Gil en Madrid. Fue entre Óscar Grau y el Atlético. Le dijimos si se podía negociar. Hay interés", anunció Bartomeu, cuando le consultaron por el galo.

Bartomeu recordó que no es la primera vez que el club azulgrana se encuentra con una situación similar en la que un jugador rechaza su primera oferta.

"No es la primera vez que pasa. Recuerdo los casos de Henry, Villa, Cesc...las situaciones son distintas. Hay interés y por eso se produjo la reunión. Hubo una reunión porque hay interés", recalcó Bartomeu.

En otro momento, cuando le preguntaron si la salida de su vicepresidente, Jordi Mestre, tenía algo que ver con la posibilidad de fichar a Neymar, el titular blaugrana aclaró la situación.

"La salida de Jordi Mestre no tiene nada que ver con Neymar. En una Junta Directiva hay muchas discrepancias y hubo discrepancias en el área deportiva y ha decidido dejar el cargo. Le agradezco el trabajo y ha sido un buen compañero de viaje. Sabemos que Neymar quiere irse del PSG pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya. Por tanto, no hay caso", expresó.

Sobre el final, Josep Maria Bartomeu dejó sorprendidos a todos con una declaración que parece revivir las opciones del Barcelona por el fichaje del holandés Matthijs de Ligt.

"Yo hace tiempo que dije que sabía donde iba a jugar De Ligt y ahora lo mantengo. Estoy leyendo que hay problemas de negociación con el Ajax, pero ya veremos. Al final es el jugador el que decide dónde va y cuando lo anuncia, pero insisto en que sé dónde va a jugar", cerró.

