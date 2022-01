Ferran Torres explicó que ya está “a punto” porque su lesión en el pie derecho “está casi curada”, en la presentación como nuevo jugador del Barcelona que se celebró en el césped de un Camp Nou, donde se congregaron miles de personas para ver al futbolista vestido con la casaca azulgrana y presenciar el posterior entrenamiento de puertas abiertas.

“Después de Reyes ya estaré disponible para dar alegrías a los ‘culers’”, añadió el atacante sobre la lesión que sufrió en la fase final de la Liga de las Naciones de UEFA con la selección española y que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el 10 de octubre.

Ferran firmó con el Barça hasta 2027 después de que el club acordara pagar al Manchester City 55 millones de euros más 10 en variables por su traspaso. “Es un sueño, ya sabemos el club que es el Barça y la grandeza que tiene. Voy a dar todo lo que tengo dentro para que tenga lo que se merece”, dijo el futbolista, que tendrá una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Ferran Torres con la camiseta de Barcelona. (Foto: AFP)

En el Manchester City, Torres jugó a las órdenes de Pep Guardiola y en la selección lo hace a las de Luis Enrique, dos ex del Barça, algo que el de Fois considera que le beneficiará: “Tener dos entrenadores como ellos me ayuda mucho a adaptarme al ADN Barça y estoy deseando jugar a las órdenes de Xavi”.

Durante la presentación sobre el césped del Camp Nou previa a la rueda de prensa, Ferran en todo momento estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta, que explicó que el jugador “mostró muchas ganas de venir al Barça, ha sido perseverante”.

En la comparecencia telemática, el exjugador del Valencia y el Manchester City, acompañado por Laporta y el director de fútbol, Mateu Alemany, reiteró sus ganas de jugar en el Camp Nou, donde espera ser “un jugador importante” que aporte “mucho al equipo”.

Sobre su posición en la delantera, admitió que donde se siente más cómodo es en el extremo derecho, si bien precisó que el objetivo es “seguir jugando” y aportar su “granito de arena” para que el Barcelona vuelva “al lugar que se merece”.

“Guardiola es uno de los mejores del mundo y me ha hecho jugar en muchas posiciones. Me llevo momentos muy buenos del City, que me han servido para afrontar este reto con ambición y muchas ganas”, añadió.

Torres todavía no ha podido ser inscrito ya que el Barcelona no goza de suficiente margen salarial. En este sentido, Mateu Alemany confía en que antes del próximo domingo el club haya podido acelerar algunas operaciones para cumplir la normativa de ‘fair play’ financiero de LaLiga.

“Sabíamos que no teníamos margen salarial. Tenemos varias opciones y tenemos el convencimiento de que antes del domingo podremos inscribirle”, zanjó.