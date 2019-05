Barcelona: Ernesto Valverde dio su descargo luego del fracaso en la Copa del Rey

Ernesto Valverde habló luego de la derrota en la final de la Copa del Rey ante Valencia. El técnico del Barcelona tendría un pie fuera del club luego de un nuevo traspié, tras la derrota en la semifinal de la Champions League frente a Liverpool en Anfield.

"Los entrenadores estamos siempre dispuestas a dar la vuelta a las cosas. Si me dan a elegir entre caer en la final o en cuartos como en la Copa, elijo perder en la final.. o si me dan a elegir entre perder en semifinales o en cuartos o la fase de grupos como en la Liga de Campeones, elijo en semifinales", indicó Ernesto Valverde tras el encuentro.

"Siempre nos ponemos en la piel del ganador y esta vez nos ha tocado perder. Uno gana y otro pierde", añadió el técnico de Barcelona.

Ernesto Valverde no podía evitar las comparaciones con la derrota frente a Liverpool y dijo lo siguiente: "Los partidos son distintos. No tiene nada que ver. Hace un mes celebrábamos el título de Liga y la posibilidad de otros dos más, una expectativa alta. Hemos llegado aquí, pero no hemos concretado la expectativa", sentenció el entrenador.

