La salida de Eric Abidal de la secretaría técnica del Barcelona se dio en agosto pasado, luego del adiós de la Champions League y de la destitución del entrenador Quique Setién. Siete meses después de su alejamiento, el francés raompió su silencio y charló de varios temas relacionados a los culés.

Para empezar, Eric Abidal confesó para The Telegraph que consideró como primera opción a Mauricio Pochettino, para que se ponga el buzo azulgrana, tras la partida de Ernesto Valverde. Finalmente, entre todas las alternativas, la directiva eligió a Quique Setién.

“Hablé con Pochettino, pero no fui el único del club. Creía que teníamos que traer al mejor entrenador del mercado. Yo tenía que hacer mi trabajo y no pensar que en su etapa en el Espanyol. Para mí, esto tenía que quedar en un segundo plano. Quería al mejor y él es uno de los mejores”, comentó Abidal.

Por otro lado, el exfutbolista se refirió al interés que hubo en traer de vuelta a Neymar. “Si no hubiéramos fichado a Griezmann, estoy 100% convencido, Neymar estaría en el club”, contó.

Eso sí, Abidal también dejó en claro por qué no se insistió en el fichaje del brasileño. “Uno de los argumentos para no traer a Neymar era el caso judicial que tenía abierto contra el club. Dijeron que tenía que detener ese proceso si quería regresar”, afirmó.

Por último, el exjugador tocó el tema Lionel Messi, con el que tuvo discrepancias a raíz de las declaraciones del galo al diario Sport, en las que reveló que los jugadores no estaban satisfechos con Ernesto Valverde.

“Messi habló conmigo personalmente. Tuvimos una conversación fuerte. No tuve ningún problema, me gusta ser transparente. Me gustó, fue el único futbolista que me dijo su opinión a la cara. Lo respeto”, indicó.