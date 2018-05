​Barcelona despide a Iniesta con un acto de agradecimiento oficial

Barcelona despidió a Andrés Iniesta con un emotivo homenaje institucional en el Camp Nou, donde el pueblo azulgrana y el mundo del deporte repasó la última década victoriosa del primer equipo a través de la figura del jugador manchego.

Iniesta y sus títulos

La plantilla al completo del primer equipo, todo el cuerpo técnico de Barcelona, directivos, expresidentes, familiares del protagonista, excompañeros como el camerunés Samuel Eto'o o Xavi Hernández, deportistas de talla mundial como Pau y Marc Gasol, así como representantes de otros clubes acudieron a la zona noble del templo azulgrana.

Unas 300 personas siguieron en directo el homenaje, de una hora y media de duración, en el que el periodista Jordi Évole se convirtió en el director de orquesta de una noche en la que compañeros como Sergio Busquets, Xavi Hernández, Samuel Eto'o, Gerard Piqué y Jordi Alba, compartieron anécdotas junto a Andrés Iniesta.

'No están siendo fáciles las últimas horas. Es difícil asumirlo y pensar que llega el momento de dejar el club, intento disfrutarlo al máximo, sobre todo el domingo que me despediré de lo que ha sido mi casa. Me apetece mucho y será muy emocionante y emotivo', indicó Andrés Iniesta.