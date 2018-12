Balón de Oro 2018: Conoce a la primera futbolista en ganar este premio

La delantera noruega del Olympique de Lyon, Ada Hegerberg, se convirtió en la primera mujer futbolista en ganar un 'Balón de Oro' pese a que este galardón se entrega desde 1956. El gran desempeño con su club que logró alzar la Copa de la Champions League femenina por tercera vez consecutiva este año convenció al jurado de darle sus votos obteniendo así el 1 puesto en la clasificación.

Hegerberg fue la máxima goleadora del certamen con 15 anotaciones (con lo que llega a 157 en su carrera profesional a nivel de clubes). Ha sido elegida mejor futbolista del año por la BBC y mejor futbolista europea por la UEFA.

"Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas, gracias por lo que haces por el fútbol femenino", dijo la jugadora al recibir el 'Balón de Oro'.

También mandó un mensaje a las aspirantes a futbolistas y a las mujeres en general.

"Es muy importante que se haya creado una categoría para las mujeres en el Balón de Oro, por eso quiero acabar con un mensaje a todas las jóvenes: crean en ustedes, no paren nunca", dijo.

Bochornoso incidente

Durante la ceremonia de premiación, hubo un hecho que fue repudiado por los espectadores y es que uno de los presentadores, el DJ Martin Solveig, decidió preguntarle "si sabía hacer twerking (perrear)". A lo que ella visiblemente incómoda, dijo "no".

Y aquí vemos el momento en el que el DJ francés Martin Solveign pregunta a Ada Hegerberg, la ganadora del balón de oro femenino 2018 si sabe hacer "twerk". El silencio de la sala era de esperar. ¿Tú qué opinas? #Balondor #Ballondor #balondeoro #balonoro #balondeoro2018 pic.twitter.com/jfDVTIc6eb — Living4Football (@Living4F) December 4, 2018

Este suceso fue rápidamente difundido en las redes sociales donde distintos usuarios mostraban su indignación por el "sexismo" y la "total falta de respeto" a la futbolista noruega.

Luego de unas horas el DJ decidió publicar un video donde finalmente pidió disculpas por lo ocurrido:

"Estoy un poco sorprendido por lo que estoy leyendo en internet. Por supuesto, no quería ofender a nadie. Esto viene de una distorsión debida a mi nivel de conocimiento de la cultura inglesa, que obviamente no es suficiente, ya que no pensé que esto podría ser visto como una ofensa. Quiero pedir disculpas a quienes se hayan podido ofender, lo siento", manifestó Solveig.

"¿Haces twerking?.." "¡No!"... el mal chiste del dj Martin Solveig que molestó a la ganadora del Balón de Oro, la noruega Ada Hegerberg. Al final, una necesaria disculpa. Lección aprendida. pic.twitter.com/Sm3nCn8uij — Héctor (@hgvillalba) December 4, 2018

