FC Barcelona empató (1-1) en su visita por la segunda fecha de LaLiga ante el Athletic de Bilbao, sin embargo, lo que dejó más preocupaciones son las bajas que tendrá para el duelo ante el Getafe por la tercera jornada de LaLiga el domingo 29 de agosto.

A la expulsión de Éric García en ese encuentro, se suma la baja de Gerard Piqué, quién tuvo que ser sustituido al minuto 29 del encuentro, luego de sufrir una molestia. El defensor abandonó el campo mostrando quejas de dolor y en su reemplazo ingresó el uruguayo Ronaldo Araujo.

Horas después de finalizado el encuentro, el club azulgrana informó que Piqué sufre de una elongación en el sóleo de la pierna izquierda y será baja para el próximo partido. Se estima que su recuperación será de algunos días, dependiendo de cómo evolucione.

Piqué estaba advertido que no debía jugar, debido a que ya había mostrado molestias. El zaguero no hizo caso a las advertencias y complicó su presente y además al FC Barcelona, que deberá rearmar su zaga.

“Piqué es un jugador importante, Araujo ha jugado muy bien, no hemos cambiado mucho; Piqué tiene lo mismo que tuvo en el entreno, creo que no es grave y que podremos tenerlo la semana que viene”, indicó Koeman con conferencia de prensa minutos después del partido, pero ahora se sabe que Gerard no será de la partida.

Los otros zagueros con los que cuentan los blaugranas son Ronald Araujo, Clément Lenglet, Óscar Mingueza y Samuel Umtiti. El técnico tendría como prioridad a Araujo y Lenglet.