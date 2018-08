Axel Witsel es nuevo fichaje del Borussia Dortmund

Siguen los fichajes. Esta mañana Axel Witsel, jugador clave la selección de Bélgica en Rusia 2018, firmó por el Borussia Dortmund, dejando de lado el pasado en la Liga Rusa y China para destacar en Alemania.

El club alemán llegó a un acuerdo con el Tianjin Quanjian de China para hacerse con los servicios de Witsel por 20 millones de euros hasta el año 2022.

El jugador de 29 años publicó en sus redes sociales que se siente emocionado por empezar esta nueva aventura en el cuadro alemán.

Excited to get started on this new journey, looking forward to the new season @BVB #BVB #AW28 pic.twitter.com/b30EVpD0TG

— Axel Witsel (@axelwitsel28) 6 de agosto de 2018