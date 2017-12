Atlético de Madrid ya tiene al reemplazante de Antoine Griezmann

Antoine Griezmann tendría las horas contadas en Atlético de Madrid. Uno de los mejores delanteros del mundo dejaría el equipo de Simeone y su nuevo club sería el Barcelona, que está dispuesto a soltar una fortuna por el jugador. Por ello, el cuadro 'Colchonero' ha puesto la mira en Pierre- Emerick Aubameyang.

Adiós al sueño merengue

En una entrevista a Ouest-france, el delantero del Borussia Dortmund ha señalado que "cualquier cosa puede pasar" y afirmó que aún no renueva con el cuadro germano. El gabonés dejó toda posibilidad abierta al afirmar que "el mercado está abierto, también para mí", además de confirmar que ya no es un sueño para él jugar en el Real Madrid: "Ese ya no es mi deseo, no pienso mucho en ello", dijo el jugador.

Todo puede suceder

Ante la posibilidad de llegar al Atlético de Madrid, Pierre- Emerick Aubameyang dijo: Todos saben que ellos están buscando jugadores por el mundo, creo que Antoine Griezmann puede salir y pueden pasar muchas cosas, todo puede suceder.

