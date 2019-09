Atlético de Madrid vs. Juventus: Cristiano Ronaldo y la vez que se disfrazó para ir a una fiesta de año nuevo

En la previa del debut de Juventus en la Champions League frente al Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo contó una de sus anécdotas más insólitas y divertidas al mismo tiempo al programa Good Morning Britain. El luso relató con orgullo la vez que salió a una discoteca disfrazado para pasar año nuevo. El evento ocurrió en el 2009, cuando tenía sus primeros meses como jugador de Real Madrid.

"No puedo salir a sitios públicos. No tengo privacidad. Pero en el Año Nuevo de 2009 le dije a mi amigo Ricky que quería salir. Era Año Nuevo, no podíamos quedarnos en casa. Compramos disfraces y nos fuimos a una discoteca vestidos como rockstars en el centro de Madrid. Todo el mundo nos miraba raro, como diciendo 'de dónde salieron estos'", inició así su relato sobre su travesura Cristiano Ronaldo.

'CR7' quiere brillar con Juventus

Acto seguido, 'CR7' agregó que su cuenta de pasar desapercibido se derrumbo al hablar en portugués y no en inglés como había decidido. "Habíamos quedado que solo íbamos a hablar en inglés. Pero en un momento me descuidé y le hablé en portugués a Ricky. '¿Qué quieres beber?', le pregunté. Fue la única vez en toda la noche que lo hice y un chico se acercó y me dijo: '¡Cristiano! Sabía que eras tú'. Durante la noche, ese chico estuvo diciéndole a toda la discoteca: 'Miren, ese de ahí es Cristiano'", señaló con una sonrisa el delantero.

