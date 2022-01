Buenas noticias para el Atlético de Madrid en la víspera del partido frente a Rayo Vallecano por LaLiga Santander. El club informó este domingo que Diego Simeone fue autorizado para sentarse en la banca de los suplentes, después de un caso de coronavirus. El técnico dio positivo el jueves pasado, pero nuevas pruebas salieron con resultado negativo.

“Diego Pablo Simeone dirigirá a nuestro equipo desde el banquillo del Wanda Metropolitano en el derbi ante el Rayo Vallecano después de recibir la autorización de LaLiga”, indicó una nota breve compartida por los ‘Colchoneros’ antes de medirse al conjunto de la franja en la reanudación del campeonato doméstico.

“La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un informe en el que consideraba resuelto su caso de COVID-19 y que le habilitaba para sentarse en el banquillo esta tarde”, detalló Atlético de Madrid sobre el caso del ‘Cholo’ Simeone, quien había comentado que se sentía en buenas condiciones.

“Primero, vamos por lo más importante que es la salud. Me siento perfecto. Ayer (viernes) me hice de nuevo el test en un laboratorio que no es el de LaLiga y di negativo. Hoy (sábado) repetí el test con LaLiga y estamos a la espera del resultado para estar con el equipo”, expresó el técnico en una conferencia de prensa.

Desde que salió positivo, Simeone se mantuvo al margen de todo el equipo y realizó el aislamiento en su domicilio. El técnico no acompañó al equipo en gran parte de las actividades para afrontar el choque frente a los de Vallecas. No obstante, el DT obtuvo el visto bueno tras realizarse las nuevas pruebas que arrojaron negativo.

Diego Simeone recibe el 'OK' para estar con Atlético de Madrid. (Foto: Captura)

Con el estratega argentino, también fueron reportados como contagiados los jugadores Antoine Griezmann, Joao Félix, Koke Resurrección y Héctor Herrera. A diferencia del DT, los cuatro futbolistas siguen confinados en sus casas y esperan volver a tiempo para encarar la Supercopa de España.

Sin ellos y otras bajas por lesión (Marcos Llorente y Stefan Savic), el ‘Cholo’ Simeone eligió a su primer once del 2022: Jan Oblak; Kieran Trippier, José María Giménez, Mario Hermoso, Renan Lodi; Geoffrey Kondogbia, Rodrigo De Paul; Yannick Carrasco, Thomas Lemar, Ángel Correa y Luis Suárez.