Decisiones que no son del agrado del delantero uruguayo. Diego Pablo Simeone evalúa dejar, una vez más, en el banquillo a Luis Suárez en el partido de octavos de final de la Copa del Rey que disputarán Atlético de Madrid vs. Real Sociedad. El delantero uruguayo no se siente cómodo con la decisión y el Inter de Miami de David Beckham estaría buscando sumarlo a sus filas.

En los ejercicios del entrenamiento matinal de este martes, el técnico rojiblanco optó por el brasileño Mattheus Cunha, el portugués Joao Félix y el argentino Ángel Correa como delanteros, dejando a Suárez en el grupo de los suplentes.

De confirmarse esa situación en el Reale Arena, sería el segundo encuentro consecutivo en el que el punta charrúa iniciaría el duelo en el banquillo, como ya pasó en las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic, en las que el conjunto madrileño cayó por 1-2. Tampoco salió de inicio en el duelo liguero anterior contra el Villarreal, pero en ese partido estaba sancionado.

Según ‘Mundo Deportivo’, el Atlético no está dispuesto a renovar el contrato de Suárez que vence el 30 de junio de este año. El astro sudamericano ya roza la veteranía y cada vez le cuesta más competir al nivel más alto, razón por la que el cuadro rojiblanco quiere rejuvenecer el ataque con Vlahovic.

La mejor posibilidad para Luis Suárez es la MLS

Y la posible nueva suplencia de Suárez llega justo el mismo día en el que, según ‘The Sun’, David Beckham ha vuelto a la carga por el delantero uruguayo, a quien viene tentando desde hace ya algunas temporadas atrás. El accionista del Inter Miami le quiere hacer espacio.

El inglés le habría bajado el dedo a Matuidi tras la decepcionante última campaña en la Major League Soccer. El futbolista francés, uno de los jugadores franquicia, acabó contrato y parece que no renovará. El plande Beckham es que ese lugar lo ocupe Luchito.